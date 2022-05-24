Магия 3 аккордов – музыкальный подарок от Сары Окс

Когда за окном погода в духе «в деревне Гадюкино дожди», а душа просит эмоций, самое время послушать музыку. Поднять настроение может только хорошая музыкальная композиция, и меломаны точно знают, о чем речь. Почему клип Сары Окс «Маяк» стоит посмотреть?



Кто такая Сара Окс?



Певица, актриса и успешная модель делает блестящую карьеру в музыке. Музыкальные ритмы для этой очаровательной девушки – глоток свежего воздуха.

Кстати, писать песни она начала еще в 13-летнем возрасте. Девушка считает, что нужно постоянно развивать таланты.

Сара Окс из тех, кто не боится экспериментов



Она приготовила поклонникам новый интересный клип на песню «Маяк». Премьера его состоялась в очень символичную дату 9 мая в 9 утра 2021г. В этот день она отмечает двойной праздник – День Победы и собственный день рождения.



Интересный факт! Создать клип певица смогла только спустя 7 лет после того, как съемки над этой грандиозной работой завершились. Сара знает ответы на все вопросы, освещая путь людям, подобно маяку. Когда мир погрузился в пандемийный хаос, Сара осталась востребованным блогером и артисткой.



Девушка сама продюсирует собственный бренд, является сценаристом и сочетает уникальность голосовых данных с коммуникабельностью, ведь у нее хватает сил на общение с поклонниками.



Автором стихов является Тимур Раджабов, дагестанский поэт-переводчик, лауреат литературного конкурса в Лос-Анджелесе «Серебряный стрелец-2007». Музыку к песне сочинила певица музыкального коллектива «Венера», участвовавшая в шоу «Фактор А».



Магический микс «Маяка»



Удивительным образом в этом клипе перекликаются разные ноты таланта Сары. Здесь она и роскошная модель, великолепно представляющая разные образы в сюжете, и певица с голосом, который так и манит за собой. Что больше всего волнует человечество, что заставляет биться сердца и продолжить существование на этой бренной Земле? Конечно, Ее Величество Любовь. Сара посвящает песню вечному чувству, которое остается неизменным, что бы на планете не случилось.



В песне «Маяк» Саре удается достичь самого необычного эффекта – созвучия самых лучших музыкальных песен всех эпох. Если прислушаться, то можно уловить полюбившиеся ноты из 80-х, ритмы 90-х, электронные звуки и песни нулевых.

Кроме того, завораживающий голос звучит футуристично, необыкновенно, и в то же время это голос сильной женщины, знающей истинное предназначение в жизни. Удивительно, что в клипе задействовано лишь три аккорда, но они звучат так фантастически, с намеком на космический эпос и гипноз.



Сама Сара Окс в клипе выглядит очень феерично. Яркий макияж, разные образы брюнетки, блондинки леди в стиле Джей Ло напоминает манящий маяк, мигающий разными огнями на пути стальных кораблей.

Девушка-мечта призывает «Дай мне руку и пойдем со мной» на свой необитаемый остров, в понятный только двоим мир. Этот мир для двоих не могут разрушить пандемии, даже если низвергнется планета, Любовь останется в душе навсегда и будет светить маяком для обитателей с других планет.