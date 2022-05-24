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Магия 3 аккордов – музыкальный подарок от Сары Окс

Андрей Григорьевич Обновление:3 Mins Read
Магия 3 аккордов – музыкальный подарок от Сары Окс

Когда за окном погода в духе «в деревне Гадюкино дожди», а душа просит эмоций, самое время послушать музыку. Поднять настроение может только хорошая музыкальная композиция, и меломаны точно знают, о чем речь. Почему клип Сары Окс «Маяк» стоит посмотреть?

Содержание

  1. Кто такая Сара Окс?
  2. Сара Окс из тех, кто не боится экспериментов
  3. Магический микс «Маяка»


Кто такая Сара Окс?

Певица, актриса и успешная модель делает блестящую карьеру в музыке. Музыкальные ритмы для этой очаровательной девушки – глоток свежего воздуха.

Кстати, писать песни она начала еще в 13-летнем возрасте. Девушка считает, что нужно постоянно развивать таланты.

Сара Окс из тех, кто не боится экспериментов

Она приготовила поклонникам новый интересный клип на песню «Маяк». Премьера его состоялась в очень символичную дату 9 мая в 9 утра 2021г. В этот день она отмечает двойной праздник – День Победы и собственный день рождения.


Интересный факт! Создать клип певица смогла только спустя 7 лет после того, как съемки над этой грандиозной работой завершились. Сара знает ответы на все вопросы, освещая путь людям, подобно маяку. Когда мир погрузился в пандемийный хаос, Сара осталась востребованным блогером и артисткой.

Девушка сама продюсирует собственный бренд, является сценаристом и сочетает уникальность голосовых данных с коммуникабельностью, ведь у нее хватает сил на общение с поклонниками.

Автором стихов является Тимур Раджабов, дагестанский поэт-переводчик, лауреат литературного конкурса в Лос-Анджелесе «Серебряный стрелец-2007». Музыку к песне сочинила певица музыкального коллектива «Венера», участвовавшая в шоу «Фактор А».

Магический микс «Маяка»

Удивительным образом в этом клипе перекликаются разные ноты таланта Сары. Здесь она и роскошная модель, великолепно представляющая разные образы в сюжете, и певица с голосом, который так и манит за собой. Что больше всего волнует человечество, что заставляет биться сердца и продолжить существование на этой бренной Земле? Конечно, Ее Величество Любовь. Сара посвящает песню вечному чувству, которое остается неизменным, что бы на планете не случилось.

В песне «Маяк» Саре удается достичь самого необычного эффекта – созвучия самых лучших музыкальных песен всех эпох. Если прислушаться, то можно уловить полюбившиеся ноты из 80-х, ритмы 90-х, электронные звуки и песни нулевых.

Кроме того, завораживающий голос звучит футуристично, необыкновенно, и в то же время это голос сильной женщины, знающей истинное предназначение в жизни. Удивительно, что в клипе задействовано лишь три аккорда, но они звучат так фантастически, с намеком на космический эпос и гипноз.

Сама Сара Окс в клипе выглядит очень феерично. Яркий макияж, разные образы брюнетки, блондинки леди в стиле Джей Ло напоминает манящий маяк, мигающий разными огнями на пути стальных кораблей.

Девушка-мечта призывает «Дай мне руку и пойдем со мной» на свой необитаемый остров, в понятный только двоим мир. Этот мир для двоих не могут разрушить пандемии, даже если низвергнется планета, Любовь останется в душе навсегда и будет светить маяком для обитателей с других планет.

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